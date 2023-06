La Francia ha battuto nettamente Gibilterra. Tra i protagonisti del match, Giroud, autore del momentaneo 0-1

L’attaccante del Milan è rimasto in campo poi 65′ sostituito da Kolo Muani dopo il record di gol all time con la maglia della Nazionale ha raggiunto ancora una volta Henry in quanto a presenza con la maglia della Francia (123). In campo invece per tutta la durata del match il compagno in rossonero Theo Hernandez. Panchina per Maignan.

