L’ex attaccante della Nazionale Gigi Riva ha parlato del suo rifiuto all’Inter e alla Juventus ai tempi del Cagliari

Gigi Riva, attaccante storico del Cagliari, ha parlato a L’Unione Sarda su quelli che sono stati i suoi rifiuti all’Inter e alla Juventus.

PAROLE – «Non ci sono andato io alla Juve. E non sarei andato neanche all’Inter, scrivilo. Poi, non so come effettivamente siano andate le cose. Io pensavo a giocare e a poco altro. Sono sicuro di una cosa. E parlano i fatti. Per quanto mi riguarda, non sarei mai andato in un altro club e non era un problema di soldi. Però effettivamente quando il prezzo di un calciatore vola così in alto, ci sono solo pochissimi club che possono competere. E oggi ci sono gli arabi. Un tempo i padroni del mercato erano i nostri club».

