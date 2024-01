Gigi Riva, vergogna a Riyad: fischi durante il minuto di silenzio. Cos’è successo all’inizio della ripresa della Supercoppa

Nel corso del minuto di raccoglimento per Gigi Riva, istituito prima dell’inizio del secondo tempo, sono piovuti fischi dagli spalti dello stadio Al-Awwal Park di Riyad, sede della Supercoppa italiana fra Napoli ed Inter.

Il motivo è di carattere culturale: in Arabia Saudita, infatti, non sarebbe gradita la pratica del minuto di raccoglimento. Per questo motivo i fischi dei tifosi locali.

The post Gigi Riva, vergogna a Riyad: fischi durante il minuto di silenzio. Cos’è successo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG