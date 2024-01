Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida con il Bologna

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Bologna e ha fatto riferimento alla sfida con l’Inter. Ecco le sue parole:

«Sarà un test impegnativo contro una squadra che sa giocare molto bene, allenata bene e con giocatori di grandissima qualità, esplosi quest’anno. Lavorano molto sulle rotazioni e sui posizionamenti dentro al campo ma anche sulle individualità. Per noi sarà un test importante per il nostro percorso, per dare continuità di prestazioni»

L’articolo Gilardino: «Dobbiamo dare continuità al pareggio con l’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG