Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino è molto soddisfatto del pareggio di ieri sera contro i nerazzurri.

Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa di Genoa-Inter di ieri: “Sono molto contento della prova dei ragazzi. Non era scontato. Noi abbiamo lavorato molto bene, ci siamo sacrificati. A tratti abbiamo fatto vedere ottime cose. Siamo riusciti a riprendere l’Inter e non è una cosa semplice. Bravi tutti i ragazzi. Hanno dato un segno di voler portare a casa un risultato positivo. Volevo una partita feroce e così è stato. Tutta la squadra ha giocato bene. Sia Messias che Retegui non erano al 100%. Ho chiesto a Messias di giocate quinto a sinistra sapendo che non è il suo ruolo. So che può esprimere un grande gioco lì, lo ringrazio”.

Yann Bisseck

Sui calci piazzati e sull’importanza di Dragusin

“La volontà è quella di andare a prendere più calci piazzati possibili. Ci lavoriamo in settimana. Dragusin lo massacro sempre durante gli allenamenti perché è alto due metri e deve fare gol di testa. Speriamo non ce lo portino via. Mi auguro che non vada via nessuno e che la società possa fare un sacrificio. Ma allo stesso capirei se la società facesse un sacrificio nell’altro senso”.

Su Inter e Juventus e sul presunto fallo di Bisseck

Tutte e due sono complete. L’Inter in mezzo al campo è, se non la prima, forse la seconda d’Europa. Ha ricambi all’altezza. Allegri invece è riuscito a trovare consistenza nella squadra. Lotteranno entrambe fino alla fine per lo scudetto. Spinta di Bisseck? No comment. Non voglio creare alibi o giustificazioni”.

