Gilardino Milan: spunta anche lui nella lista del club per l’eventuale dopo-Pioli! L’INDISCREZIONE sul futuro del tecnico del Genoa

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, tra i possibili nomi per sostituire Stefano Pioli sulla panchina del Milan in caso di addio a fine stagione potrebbe emergere un nuovo candidato, già intrecciato all’ambiente rossonero.

Trattasi di Alberto Gilardino, attuale tecnico del Genoa. Sobrietà, personalità, conoscenza tecniche e tattiche, conoscenza ad alti livelli delle dinamiche di campo e spogliatoio dei top club. Caratteristiche che fanno sì che l’allenatore possa essere il profilo giusto per il Diavolo ma anche per la Juventus per l’eventuale dopo Allegri.

