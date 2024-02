Il noto conduttore Massimo Giletti ha analizzato il mercato svolto dalla Juventus, sua squadra del cuore, nelle ultime sessioni

Massimo Giletti ha commentato a TMW Radio gli investimenti della Juventus facendo riferimento anche al calciomercato Inter.

JUVENTUS – «Il problema vero è la società. E’ arrivato Giuntoli, ma non basta. Ci vogliono dei vertici che siano vicini alla società. Taremi e Zielinski sono degli investimenti che non riusciamo a fare. E certe qualità Marotta le aveva anche alla Juve. La Juve non è vero che ha speso, ha speso male e oggi non ha più soldi per fare altro. Weah era l’oggetto del desiderio ed è strato l’unico acquisto ma abbiamo visto anche ieri che cosa è. Mancano dei guerrieri in campo. Se perdi certi giocatori vai in difficoltà»

L’articolo Giletti: «La Juve spende male, invidio Taremi e Zielinski all’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG