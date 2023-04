Giocatori Juve confusi da Allegri? Cosa sta succedendo nello spogliatoio bianconero. Per Gazzetta Max è troppo trasformista

Secondo La Gazzetta dello Sport il continuo trasformismo di Massimiliano Allegri, 100 formazioni diverse da quanto è tornato sulla panchina della Juventus, è stato una delle cause della mancata continuità di risultati. Si scrive di una squadra in crisi di identità con una personalità ancora non ben definita.

Una confusione di moduli, uomini e idee che inevitabilmente influisce anche sul rendimento dei giocatori, disorientati dai continui cambiamenti.

