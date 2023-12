Bruno Giordano torna a parlare della lotta Scudetto in massima serie: le sue dichiarazioni e la comparazione tra la Juve e le altre

Bruno Giordano, a La Stampa, ha così parlato della Juve in ottica lotta Scudetto.

LE PAROLE – «Penso che, a livello di rose, non solo l’Inter ma anche Milan e Napoli siano superiori: basta soltanto ricordare che i bianconeri hanno perso Pogba e Fagioli a centrocampo. Se sono lassù è per bravura del tecnico e perché la squadra in campo ha sempre dato tutto».

