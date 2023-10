Giordano: «Lautaro come Higuain in Serie A? Non credo, ma..» Le parole dell’ex attaccante

Intervenuto ospite durante 90 minuto, l’ex Lazio, Bruno Giordano, ha parlato di Inter e di Lautaro Martinez, a caccia del record di Gonzalo Higuain.

«Se Lautaro Martinez può arrivare al record di 36 reti di Gonzalo Higuain? Non credo. Ma non lo dico perché io non credo in Lautaro Martinez. Lui per me è tra i numeri 9 più forti al mondo. Il suo problema è che non tira i calci di rigore e senza fai fatica. Se agli undici gol adesso avesse aggiunto 3 o 4 rigori e da qui alla fine altri sarebbe già in zona venti reti. Lautaro Martinez ha battuto il calcio di rigore solo di Salerno. Chi è arrivato a quota trentasei come Higuain e Ciro Immobile ha battuto tanti calci di rigore».

