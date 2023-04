Bruno Giordano, grande ex Napoli, ha parlato a Il Corriere dello Sport della squadra di Spalletti e del possibile scudetto nel weekend

Bruno Giordano, grande ex Napoli, ha parlato a Il Corriere dello Sport della squadra di Spalletti e del possibile scudetto nel weekend. Le sue dichiarazioni:

«Questo scudetto ha il volto di Osimhen. Non lo fermi mai ed è bello ricordarsi che gioca con il ‘mio’ nove. Domani mi godrò la città in festa. Bravo Spalletti a costruire un gioiello raro e ad arrivare al tricolore. Non c’è Maradona, ma questo Napoli ha avuto un presidente coraggioso».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG