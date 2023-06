L’ex Lazio Bruno Giordano si è espresso duramente su Milinkovic-Savic, obiettivo di mercato anche dell’Inter

Intervenuto a Radiosei, Bruno Giordano si è espresso duramente su Milinkovic-Savic, obiettivo di mercato anche dell’Inter:

«Ci sta tenendo in scacco da due anni. Se questo fosse successo 30 anni fa sarebbe stato diverso . Siamo suoi ostaggi da qualche anno dal punto di vista dei comportamenti. Descriviamo un giocatore innamorato della Lazio, ma in realtà mi sembra che faccia tutto per lui e per il suo procuratore. Dai 100 milioni siamo arrivati forse a 25. Milinkovic non interessa alle big. È un giocatore poco dinamico e non funziona a livello internazionale».

