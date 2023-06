L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha detto la sua sui due obiettivi di mercato delle milanesi.

Alessio Dionisi è stato ospite a Sky Calciomercato l’Originale per parlare di Marcus Thuram ma soprattutto Davide Frattesi; ecco le sue dichiarazioni. “Thuram? Acquisto importante, contratto importante, ritengo sia forte per il nostro campionato”.

Mapei Stadium

“Frattesi ha confermato in queste due stagioni quelle che sono le sue qualità. Pochi hanno la sua capacità di inserimento. È cresciuto, credo che sia il momento giusto per lui. Quando l’ho conosciuto mi diceva mi piace attaccare, fare la mezzala. Io gli ho dato il buongiorno dicendo che mi interessa la fase difensiva. Recupera, palla, si inserisce e ha corsa. Non è cosa da poco”.

L'articolo Dionisi: "Frattesi è cresciuto molto, pochi hanno la sua capacità di inserimento, Thuram è forte per la Serie A"

