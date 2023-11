In occasione della giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Inter ha preso una posizione ben precisa

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale, l’Inter celebra l’importanza vitale dei Bambini e delle Bambine di tutto il mondo.

IL COMUNICATO- Lo sport è un potente mezzo di tutela e promozione dei diritti umani, per gli adulti, così come a favore dei più piccoli. Nella Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra il 20 novembre di ogni anno, Inter ancora una volta, ribadisce il proprio impegno a tutela, promozione e difesa dei diritti di bambine e bambini di tutto il mondo.

Il Diritto al Gioco è uno dei diritti fondamentali dei bambini, proprio come il diritto alla salute e il diritto all’istruzione. Da oltre venticinque anni Inter Campus lavora fianco a fianco di migliaia di bambini e bambine, delle loro famiglie e delle loro comunità di appartenenza, per far sì che questo diritto sia rispettato e garantito, e per promuovere culture di dialogo e di pace, uguaglianza e rispetto delle diversità.

In questo senso lo sport non ha eguali, un mezzo potentissimo per il cambiamento sociale necessario e per lo sviluppo e la crescita di bambini che vivono in situazioni di criticità e disagio, oltreché di povertà sociale e culturale.

L’articolo Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia: l’Inter scende in campo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG