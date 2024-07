I nerazzurri si proveranno del giovane talento che è sbocciato nella Primavera ma non ne perderanno il controllo.

L’Inter sembra aver deciso di cedere Valentin Carboni anche se, stando alle ultime notizie, dovrebbe essere riuscita a far inserire nell’accordo una clausola di riacquisto nonostante le cifre in ballo siano molto alte.

L’accelerata

L’attenzione dell’Olympique Marsiglia per il talento argentino non è una novità, ma nelle ultime ore si è registrata un’accelerazione significativa che potrebbe presto concludere l’operazione. Il club francese ha presentato un’offerta alquanto interessante all’Inter per il giovane talento argentino: un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato ad un valore complessivo di circa 40 milioni di euro; se i francesi a fine stagione decideranno di comprare l’ex Primavera, i nerazzurri potranno comunque ricomprarlo. Di fatto Valentin Carboni non uscirà dall’orbita nerazzurra.

Piero Ausilio

Tutti i dettagli

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà in un video sul suo canale YouTube illustra i dettagli dell’affare nel dettaglio: l’accordo tra l’Inter e l’Olympique Marsiglia comprende un pagamento iniziale di 4-5 milioni di euro per il prestito oneroso, seguito dalla possibilità di riscatto del giocatore per una cifra intorno ai 35-36 milioni. Un punto cruciale dell’accordo è rappresentato dal controriscatto a favore dell’Inter, che garantirebbe al club italiano la possibilità di riprendere il calciatore versando una somma simbolica, una sorta di premio per valorizzazione. Il nuovo allenatore dei francesi, Roberto De Zerbi, ha fortemente voluto il trequartista che nella passata stagione si è messo in luce nel Monza.

