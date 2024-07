Il mercato nerazzurro potrebbe subire un’accelerazione fino a poc’anzi imprevista.

Il grosso del mercato l’Inter lo ha già fatto trattenendo tutti i big della rosa e aggiungendo glia acquisti a costo zero di Taremi e Zielinski e quello oneroso di Josep Martinez. Tuttavia alcune uscite potrebbero ravvivare nuovamente una campagna acquisti altrimenti destinata a chiudersi senza scossomi.

Le priorità dell’Inter

Al momento resta solo da colmare la lacuna generata dall’infortunio di Buchanan: i nerazzurri, come è noto, cercano un difensore centrale di piede mancino. Il Giornale fa il punto su tutte le trattative a partire da quella riguardante Jakub Kiwior: l’Arsenal intende cederlo solo a definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, formule che l’Inter al momento non intende usare.

Aaron Wan Bissaka

Tutti vogliono l’Inter

In tutto ciò le ultime 2 stagioni hanno fatto crescere molto l’appeal del club e ci sono alcuni giocatori che si propongono: si tratta di Memphis Depay, attaccante appena svincolatosi dall’Atletico Madrid ed Aaron Wan-Bissaka del Manchester United. L’olandese, in particolare, presenta un profilo appetibile ma il suo ingaggio e le necessità di snellire l’attacco potrebbero rendere complicata l’operazione. Per Wan-Bissaka, il discorso si complica ulteriormente in seguito al rinnovo di Dumfries.

In uscita

Il quotidiano si dedica poi agli attaccanti che non sono così sicuri di restare: Joaquin Correa lascerà sicuramente l’Inter in un modo o nell’altro mentre Marko Arnautovic potrebbe ben presto essere chiamato a colloquio dalla società per discutere del proprio futuro.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG