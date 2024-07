Davide Calabria, accostato allo Strasburgo nelle ultime ore, pare sia più vicino alla permanenza in rossonero. I dettagli della situazione.

È un periodo di fervente speculazione per i tifosi e gli addetti ai lavori del calcio milanese, in particolare riguardo il futuro di Davide Calabria, difensore e capitano del Milan. Cresciuto nel vivaio rossonero, Calabria si trova ora in una situazione contrattuale delicata, con il suo accordo con il club in scadenza al termine della stagione corrente. Questo ha alimentato le voci su un possibile addio nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Lo Strasburgo nello specifico ha manifestato interesse nel capitano del Milan, soprattutto in caso di mancato arrivo di Guela Doué. In giornata però è arrivato un annuncio che potrebbe cambiare ogni scenario descritto fino a qui.

L’annuncio dello Strasburgo

Ogni preoccupazione in merito all’addio del capitano rossonero è assolutamente spazzata dal comunicato apparso sul sito dello Strasburgo che, in modo piuttosto evidente, annuncia l’acquisizione di Guela Doué. Quest’ultimo infatti era in ballottaggio, secondo gli ultimi rumors, proprio con il capitano del Milan Calabria.

Davide Calabria

Capitolo rinnovo

Davide Calabria e il Milan vivono una situazione di stand-by in merito al rinnovo contrattuale. Il capitano vorrebbe gli venisse riconosciuto un aumento salariale rispetto ai 2 milioni attuali, la società vorrebbe sì tenerlo ma alle stesse cifre del precedente accordo. Le parti si sono date appuntamento tra qualche settimana per cercare di trovare una quadra della situazione. Il contratto di Davide Calabria scade il 30 giugno 2025, ciò significa che, in assenza di accordo, tra 6 mesi il giocatore potrà firmare liberamente per chi vorrà.

