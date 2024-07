I nerazzurri si trovano alle prese con i casi riguardanti i due centravanti che, in caso di cessione, liberebbero spazio e porterebbero risorse da reinvestire.

L’Inter non si concentra solo sul potenziamento della rosa a disposizione di mister Inzaghi ma anche su operazioni che potrebbero alleggerire il monte ingaggi della squadra. In prima linea, troviamo i casi di Joaquin Correa e Marko Arnautovic.

Le cifre

Arnautovic e Correa rappresentano due dossier aperti sul tavolo della dirigenza nerazzurra. Il duo offensivo, con un onere complessivo di 13 milioni lordi annui, potrebbe lasciare l’ambiente nerazzurro per permettere alla dirigenza di liberare risorse finanziarie preziose, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. L’austriaco, tornato a vestire la maglia dell’Inter l’estate scorsa, potrebbe vedere il suo secondo soggiorno a Milano interrompersi a causa delle politiche societarie orientate verso un ricambio generazionale. Serve però che arrivino offerte per lui, cosa che al momento non è accaduta.

esultanza gol Joaquin Correa

Il flop argentino

La situazione di Joaquin Correa sembra ancor più delineata verso l’uscita: il Tucu ha deluso ampiamente nei suoi primi anni all’Inter ed il tempo è scaduto. Nonostante l’investimento iniziale di circa 30 milioni nel 2021, il giocatore argentino vede deprezzarsi il proprio valore di mercato, che ora oscilla attorno agli 8 milioni. È sotto contratto fino al 2025 ed i nerazzurri anche in questo caso aspetta offerte: il suo futuro potrebbe essere in Grecia o in Arabia Saudita.

