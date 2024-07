I nerazzurri parrebbero aver rimandato le operazioni per il ringiovanimento della difesa.

L’Inter cerca un difensore mancino che possa tappare la falla venutasi a creare con l’infortuno di Buchanan ma se si allunga lo sguardo più in là col tempo si nota che Stefan De Vrij ha 32 anni e Francesco Acerbi 36.

Un reparto da rinnovare

La difesa dell’Inter, quindi, è al centro delle attenzioni in vista della prossima estate, con l’obiettivo chiaro di mantenere il reparto competitivo ed efficiente. I due ex Lazio si trovano attualmente nell’ultimo anno del loro contratto con il club, e appare sempre più improbabile la possibilità che entrambi rinnovino; lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Stefan De Vrij

L’ex Manchester

Merita in tal senso attenzione anche la situazione di Matteo Darmian, anch’egli in scadenza di contratto nel 2025. Tuttavia, per quest’ultimo, sembrerebbe esserci maggior ottimismo sulla possibilità di proseguire il rapporto, a differenza degli altri due centrali. Il club tiene sotto controllo l’evolversi della situazione, tenendo conto delle condizioni fisiche dei giocatori e dell’andamento della squadra nella stagione corrente, elementi che influenzeranno le decisioni future.

L’obiettivo

La strategia dell’Inter per rafforzare la difesa comprende l’identificazione di nuovi talenti che possano apportare qualità e vigore al reparto arretrato. Tra questi, emerge il nome di Jaka Bijol, attualmente in forza all’Udinese. Il calciatore sloveno rappresenta un obiettivo concreto per i nerazzurri, che potrebbero decidere di affondare il colpo già nella prossima sessione di mercato anche se il Bologna sembra voler anticipare tutti comprandolo ora.

