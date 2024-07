Il Milan lavora pazientemente con l’Udinese per trovare l’accordo per Samardzic. Nell’affare potrebbero entrare due contropartite.

L’interesse crescente del Milan per il centrocampista serbo Lazar Samardzic rappresenta uno dei temi caldi in questa sessione estiva di calciomercato. Gli ultimi aggiornamenti rivelano che il club rossonero è deciso più che mai a portare a termine l’acquisto del giocatore, inseguimento che non nasce di certo oggi, ma che sembra avvicinarsi a una svolta significativa, non senza però una serie di ostacoli da superare. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della trattativa svelando nuovi importanti retroscena.

Fofana in pole ma salgono quotazioni di Samardzic

Il Milan non ha gettato la spugna con il Monaco per aggiudicarsi le prestazioni di Fofana. La squadra mercato rossonera è alla ricerca in questo mercato di un giocatore che possa giocare con qualità e quantità davanti alla difesa. Il profilo del francese è senza dubbio molto interessante, al punto da essere ancora la priorità del Milan nonostante le richieste del club francese sembrano essere alzate di parecchio. In alternativa è più viva che mai la candidatura di Samardzic. Il Corriere dello Sport rivela infatti che non saranno brevi i tempi di contrattazione con l’Udinese per diversi fattori ma il Milan sta studiando la formula giusta per strappare il serbo ai friulani.

Yacine Adli

Adli e Pobega fanno spazio a Samardzic?

Il Milan prima di ingaggiare Samardzic – scrive Il Corriere dello Sport – ha necessità di vendere, meglio dire ha bisogno di liberare lo spazio per l’arrivo del serbo. I maggiori indiziati a lasciare il Milan sono Adli, su cui si è fatta avanti l’Arabia, e Pobega. Entrambi oltretutto sono profili molto graditi ai Pozzo, il loro inserimento nella trattativa potrebbe abbassare sensibilmente la valutazione di Samardzic fatta dall’Udinese: almeno 20 milioni. Il Milan valuta 15 milioni Adli e 10 Pobega.

