L’esterno olandese deve ancora rispondere ai nerazzurri riguardo l’ultima offerta per il rinnovo: in caso di esito negativo della trattativa potrebbe partire anche subito.

L’Inter attende di capire la decisione di Denzel Dumfries sulla proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2025: il Corriere dello Sport, a differenza di altri quotidiani, non dà già per fatto il rinnovo.

Il ritorno

L’ex PSV Eindhoven farà ritorno alla base interista ad Appiano Gentile il 3 agosto insieme al connazionale De Vrij, oltre che a Thuram e Pavard. Per Dumfries, tuttavia, il ritorno sarà anche il momento di fare chiarezza sul suo futuro con la maglia nerazzurra.

La situazione

Da tempo l’Inter ha formulato un’offerta di rinnovo contrattuale al laterale olandese, proponendo un ingaggio annuo di 4 milioni di euro per un periodo di 3 o 4 anni. Questa proposta rappresenta un significativo miglioramento rispetto al suo attuale ingaggio di 2,5 milioni di euro, eppure qualche mese fa Dumfries non riteneva l’offerta adeguata. Ultime notizie indicano tuttavia un cambiamento di atteggiamento da parte del calciatore e degli agenti che lo rappresentano, con un’apertura verso le condizioni proposte dall’Inter. Ciò che resta da fare ora è ufficializzare l’accordo, mettendo la firma su quello che potrebbe essere il contratto decisivo per il proseguo della sua carriera in nerazzurro.

Gli scenari

Se da una parte vi è l’ottimismo per un possibile rinnovo, dall’altra parte il club è ben consapevole della necessità di prendere una decisione definitiva sull’argomento per evitare situazioni di incertezza. In caso di mancato accordo per il rinnovo nelle prossime settimane la dirigenza dovrà decidere se tenerlo a scadenza rischiando di perderlo a zero oppure iniziare a valutare opzioni per una sua possibile cessione.

