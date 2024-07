Il vicepresidente del Fenerbahce ha svelato che un anno fa il Milan ha offerto 30 milioni per En-Nesyri. Il giocatore ora si è trasferito alla corte di Mourinho.

Nel vibrante mondo del calcio, le trattative di mercato rappresentano un aspetto cruciale e spesso sorprendente per la carriera di un giocatore. L’ultima rivelazione in questo senso proviene dal trasferimento di Youssef En-Nesyri al Fenerbahce, allenato dal celebre José Mourinho, che ha portato alla luce un interessante scenario di mercato legato al Milan, uno dei club più blasonati a livello europeo.

Un’offerta attraente, ma non sufficiente

Il Milan, conosciuto per la sua storia gloriosa e la continua ricerca di nuovi talenti per mantenere alta la competizione sia a livello nazionale che internazionale, ha mostrato in passato un forte interesse per Youssef En-Nesyri. Secondo quanto rivelato dal vicepresidente del Fenerbahçe, Acun Ilıcalı, durante la conferenza stampa di presentazione del giocatore, il club rossonero aveva presentato un’offerta di 30 milioni di euro per il calciatore. Nonostante l’apprezzabile proposta, le trattative con il Siviglia, squadra precedente di En-Nesyri, hanno condotto a una conclusione diversa, con il Fenerbahçe che è riuscito ad assicurarsi le prestazioni del giocatore per meno di 20 milioni di euro. Il lungo processo negoziale svela la complessità e l’imprevedibilità delle dinamiche di mercato nel mondo del calcio.

La determinazione di Mourinho e la decisione di En-Nesyri

La preferenza di Mourinho per En-Nesyri è stata chiara fin dall’inizio, puntando con determinazione all’acquisto nonostante l’ampia concorrenza. Il trasferimento al Fenerbahçe si è infine concretizzato grazie alla tenacia della squadra turca e allo specifico interesse mostrato dal tecnico portoghese. Dal canto suo, En-Nesyri ha espresso grande soddisfazione per il suo ingresso nel club, mettendo in luce la fiducia riposta in lui dalla dirigenza e dallo stesso Mourinho. Il giocatore ha inoltre sottolineato l’importanza della decisione personale nel selezionare il Fenerbahçe come sua nuova squadra, una scelta maturata dopo approfonditi colloqui con le figure chiave del club turco e influenzata significativamente dall’affetto e dal sostegno dei tifosi.

