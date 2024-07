Nella migliore delle ipotesi il gruzzoletto ricavato dalle due cessioni non dovrebbe bastare per comprare l’islandese.

L’Inter aspetta notizie più sul mercato in uscita che su quello in entrata.

Le novità

Valentin Carboni sembra destinato a un trasferimento verso il Marsiglia, in quello che viene descritto come un prestito oneroso tra i 4 e i 5 milioni con diritto di riscatto intorno ai 40 milioni di euro. Questa decisione, oltre a rappresentare una notevole opportunità di crescita per Carboni, potrebbe rivelarsi un’operazione finanziariamente vantaggiosa per l’Inter, specialmente considerando il piccolo, ma significativo, margine che potrebbe essere reinvestito nel mercato.

Valentin Carboni

Altro nome in uscita

Tuttavia, la cessione dell’argentino rischia di non essere la sola: l’Inter, infatti, mira anche a trovare una destinazione per Martin Satriano, sperando di incassare una somma vicina ai 10 milioni di euro.

Obiettivi in entrata

I nerazzurri potrebbero poi, come sottolinea il Corriere dello Sport, reinvestire la cifra incassata dalle due cessioni in un attaccante che sappia saltare l’uomo. Sebbene il nome di Albert Gudmundsson continui a solleticare molto Marotta e Ausilio, l’islandese sembra ora allontanarsi dal nerazzurro a causa di una combinazione di fattori finanziari e giudiziari. Sull’attaccante del Genoa pende infatti un’accusa di violenza sessuale: in autunno ci sarà un secondo pronunciamento dopo l’innocenza decretata nel primo grado. I liguri poi lo valutano 30 milioni, il doppio di quanto prevede di incassare l’Inter. Ecco perché la dirigenza nerazzurra potrebbe però cercare un profilo più economico ma con caratteristiche simili.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG