I nerazzurri potrebbero perdere diversi protagonisti delle ultime stagioni tra poco meno di 12 mesi.

L’Inter ha già concluso il grosso delle operazioni di mercato che andavano portate a termine: i nerazzurri sono una delle poche squadre già pronte per iniziare la stagione. Il Corriere dello Sport però inizia a guardare già oltre sottolineando l’esistenza di una problematica non banale.

Verso la scadenza

Franceso Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian, Marko Arnautovic e Raffaele Di Gennaro hanno tutti il contratto in scadenza nel 2025. La loro esperienza è stata fino ad ora preziosissima, ma il tempo e le strategie societarie potrebbero indirizzarsi verso nuovi orizzonti.

Matteo Darmian

I piani della dirigenza

Per quanto il valore sportivo e umano di questi atleti sia indiscusso, dalle sfere decisionali del club filtra una linea chiara e ponderata. Non vi è premura nell’affrettare decisioni sul rinnovo dei contratti. Questa calma riflette una strategia oculata, che mira a valutare con attenzione le performance e l’apporto effettivo di ciascun giocatore nel corso della stagione. Ogni decisione definitiva sul loro futuro è rimandata ai prossimi mesi.

L’incognita del Mondiale per Club

Una variabile ulteriore influenzerà le scelte relative al futuro di questi atleti: il Mondiale per Club. Questo prestigioso torneo si terrà a cavallo del 30 giugno, data che potrebbe segnare un punto di svolta per i giocatori in scadenza di contratto. Senza un rinnovo, infatti, si trovano di fronte alla prospettiva di non poter contribuire alla competizione, con un addio anticipato alla competizione.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG