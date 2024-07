L’attaccante austriaco ha deluso le aspettative nel primo anno della sua seconda vita in nerazzurro.

Sebbene l’Inter non abbia mai fatto trasparire l’intenzione di cedere Marko Arnautovic, i giornali sportivi italiani continuano a sostenere che il club spera che arrivino offerte per valutarle.

La situazione

L’ex Bologna vanta ancora un anno di contratto con l’Inter e ha ribadito più volte il suo desiderio di onorare l’ultimo anno di accordo con il club nerazzurro. Tuttavia, le prospettive dell’attaccante austriaco potrebbero subire un deciso cambiamento, soprattutto alla luce delle performanti prestazioni estive di Mehdi Taremi.

Mehdi Taremi

Il dilemma

Il Corriere dello Sport sottolinea come l’austriaco attualmente sia la quarta scelta in attacco, dietro nomi di rilievo come Lautaro Martinez, Thuram, e lo stesso Taremi. Una sua partenza alla fine della prossima stagione, a fine contratto, è molto probabile, ma non si esclude che possa riuscire addirittura a strappare un rinnovo o che parta ora. Il quotidiano romano apre ad uno scenario a sorpresa: se fosse proprio lui a chiedere la cessione nelle prossime settimane? Arnautovic potrebbe non sentirsi felice come quarta punta: l’Inter in tal caso non sembra intenzionata a trattenerlo a tutti i costi.

Le possibili alternative

Tuttavia, sostituire Arnautovic potrebbe non essere semplice per Marotta e Ausilio; molto dipenderà da quanto sarebbe il ricavato di una sua eventuale cessione. Di sicuro i 7 milioni lordi di ingaggio risparmiato farebbero comodo, ma sembra quasi impossibile trovare il modo di arrivare alla trentina di milioni richiesti dal Genoa per Albert Gudmundsson.

