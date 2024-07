L’ex difensore Fabio Galante ha rivelato tutta la sua ammirazione per il nuovo presidente nerazzurro.

Sempreinter.com ha intervistato Fabio Galante che ha detto la sua su diversi temi riguardanti l’Inter. “Quando parli di Marotta parli di uno dei dirigenti più importanti del calcio che siano mai esistiti. Stiamo parlando di un grande professionista, un grande conoscitore di calcio, una persona con una conoscenza approfondita. Quindi non c’è nulla di sorprendente nel fatto che diventi presidente dell’Inter. Questa nomina può anche essere vista come un premio tra virgolette, assegnato a una persona con grande spessore per ricoprire un grande ruolo. Significa che il suo lavoro è stato riconosciuto. Sono molto contento che sia il presidente dell’Inter ed è qualcosa che merita assolutamente“.

Il ringraziamento

“Vorrei dire due parole su Steven Zhang. Tutti noi tifosi dell’Inter lo amiamo. Ha riportato l’Inter al massimo livello. Voglio salutarlo a nome di Inter Legends“.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

L’Inter attuale

“È una squadra molto forte. E può essere considerata la favorita per lo scudetto. I rinnovi di contratto di Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono un segnale importante. Questi rinnovi significano che l’Inter vuole rafforzarsi e vincere. È anche un bel segnale per i tifosi, che possono continuare a sognare in grande. I nuovi acquisti miglioreranno sicuramente anche una squadra già molto forte”.

Sul numero 9

“L’Inter ha ingaggiato Thuram per essere la terza punta, non per fare il titolare. Lui però ha sfruttato al meglio la situazione dimostrando il suo valore. Sono felice per lui perché è un ragazzo meraviglioso, tutti lo amano. Ha ancora aspetti in cui può migliorare, ma già ora il suo approccio al gioco è 10/10. Ha meritato elogi per questo. Complimenti anche a lui per aver contribuito a tanti gol segnati dall’Inter la scorsa stagione”.

