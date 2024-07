I nerazzurri domani nel tardo pomeriggio scendono in campo per la terza amichevole del loro precampionato.

L’Inter si sta preparando a scendere nuovamente in campo dopo le vittorie contro Lugano e Pergolettese: Inzaghi avrà a disposizione molti più elementi della Prima Squadra.

Quando e dove vederla

Per questo appuntamento, che avrà luogo allo stadio Dino Manuzzi di Cesena domani alle 19.30 e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn, Simone Inzaghi ha pianificato di dare spazio a tutti gli elementi della rosa, compresi coloro che hanno appena iniziato il ritiro estivo.

Piotr Zielinski

Possibili protagonisti

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, un occhio di riguardo sarà certamente rivolto ai nazionali italiani rientrati dalle vacanze il 24 luglio: questi verranno impiegati a partita in corso per permettere loro di riacquistare familiarità con il ritmo di gioco. Tra le novità più attese c’è l’impiego fin dal primo minuto di Piotr Zielinski, il cui contributo sarà fondamentale per dare qualità e visione al gioco interista. Taremi, dopo aver impressionato con tre gol nelle prime due amichevoli, sarà uno dei punti fermi dell’attacco e sarà affiancato da Correa.

Le condizioni dell’infortunato

Un altro ritorno significativo per la squadra è quello di Francesco Acerbi. Il difensore, dopo aver affrontato un’operazione per risolvere i problemi di pubalgia che lo hanno tenuto lontano dai campi in importanti eventi sportivi, come l’ultimo Europeo, è pronto a tornare a calcare il terreno di gioco. Anche lui dovrebbe giocare uno spezzone della gara.

