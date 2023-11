Giovanni Storti, comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo e grande tifoso dell’Inter, ha voluto parlare della squadra e di Lukaku

Intervistato da Gian Luca Rossi, il comico e tifoso dell’Inter Giovanni Storti ha parlato di Lukaku e della squadra di Simone Inzaghi.

«L’Inter darà grandi soddisfazioni. Thuram? Non segna molto, ma fa sponda e gioco. Non ha fatto rimpiangere Lukaku. Il suo addio mi ha fatto soffrire. Ero tanto contento quando ho saputo che tornava, poi ho sofferto. Adesso basta. Ha patito i fischi e durante Inter Roma non ha toccato palla. Il clima, comunque, era pesante e questo ti fa stare male. Scudetto? Vedo come rivale la Juventus».

L’articolo Giovanni Storti: «L’Inter ci darà soddisfazioni. Su Lukaku…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG