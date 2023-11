Tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti tra l’Inter e il Real Sociedad in vista della gara di UEFA Champions League

Sul sito ufficiale dell’Inter sono apparse tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti contro il Real Sociedad. Ecco il comunicato.

“Die Meister, Die Besten, Les grandes équipes, The champions”. Pronti a sentire suonare di nuovo la musica della Champions League? San Siro è speciale, lo è ancora di più quando le note dell’inno della competizione europea risuonano e introducono le partite dei nerazzurri.

L’appuntamento è per martedì 12 dicembre alle 21:00, quando l’Inter chiuderà il Gruppo D della UEFA Champions League affrontando la Real Sociedad. Nella prima giornata di questa Champions League i nerazzurri avevano pareggiato 1-1 sul campo della squadra basca.

I biglietti per assistere alla sfida saranno in vendita a partire dalle 10:30 di venerdì 3 novembre. L’invito per tutti i tifosi nerazzurri è quello di affrettarsi per acquistare i tagliandi per la sfida.

Ricordiamo a tutti i possessori del Champions Pack che per accedere sarà necessario utilizzare la tessera Siamo Noi su cui è caricato.

