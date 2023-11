Le parole dell’allenatore del Bologna Thiago Motta citando la gara pareggiata di rimonta a San Siro contro l’Inter

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha voluto parlare in conferenza stampa citando la gara fatta contro l’Inter.

«Cosa cambia nell’approccio tra casa e trasferta Tante cose. Tante altre cose che alla fine cambia, non è la stessa cosa giocare contro Inter e Juve qui o in trasferta. Non ci sono obblighi, ma è diverso. Domani in casa contro una grande del campionato gli stimoli sono lì.»

L'articolo Motta: «Affrontare l'Inter a San Siro è diverso» proviene da Inter News 24.

