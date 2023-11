Il calciomercato dell’Inter si sta dimostrando dinamico con Zieliski a centrocampo. Ecco le parole di Di Carlo

L’agente FIFA Di Carlo ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sportitalia sull’operazione di mercato che vedrebbe Zielinski all’Inter.

«Posto che l’affare Zielinski mi sembra più facile da fare a zero, a giugno, che a gennaio pagandolo per i club italiani. Parliamo comunque di un giocatore che due anni fa poteva andare al Liverpool. È maturato perfettamente per il percorso giusto che ha fatto: dalla Polonia, all’Udinese, con il passaggio all’Empoli, poi il Napoli dove è arrivato dopo essere diventato importante in Friuli. È un giocatore di classe sul quale non c’è molto da dire: che giochi al Napoli, alla Juventus, all’Inter o al Milan, lui è forte.»

L’articolo Zielinski Inter, Di Canio: «Andrà via a parametro zero» proviene da Inter News 24.

