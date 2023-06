Sebastian Giovinco ha rilasciato un’intervista esclusiva ai colleghi di JuventusNews24 parlando dell’attuale Nazionale e di altri temi

Sebastian Giovinco nutre molte speranze nei confronti della Nazionale, che lentamente sta ricomponendo i propri pezzi. Ecco cosa ne pensa:

NAZIONALE – «Non mi piace parlare quando non so le motivazioni giuste. Sicuramente ci sono stati dei momenti bui, però posso dire che vedo spiragli di sole in futuro. Il calcio italiano sta tornando ad essere di livello, le giovanili anche con l’Under 20 arrivata in finale al Mondiale. Secondo me la strada è quella giusta».

