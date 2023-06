Lele Adani ha detto la sua su Davide Frattesi, accostato di recente all’Inter per il calciomercato: le parole

Ospite a Rai 2, Lele Adani si sofferma su uno dei nomi più caldi in ottica calciomercato, soprattutto per l’Inter: Davide Frattesi.

Ecco il pensiero dell’opinionista sul giovane talento:

LE PAROLE– «Frattesi all’Inter potrebbe essere un giocatore per accompagnare Barella o per sostituirlo, anche perché poi l’Inter ha altri centrocampisti forti. Frattesi ha disputato la sua miglior stagione in carriera e ieri ha fatto la partita più importante della sua carriera rispondendo da migliore in campo. È giocatore che può fare tutto in mezzo al campo. Ha dimostrato di essere un calciatore di livello alto»

