L’Inter sta per accogliere il centrale tedesco Yann Bisseck: ecco le caratteristiche del difensore che sarà il vice di Bastoni

Il Corriere dello Sport offre un identikit calcistico del nuovo acquisto dell’Inter: Yann Bisseck, centrale difensivo classe 2000, che diventerà il vice di Bastoni nella difesa di Inzaghi.

BISSECK E INTER- Nel reparto arretrato di Inzaghi, però, è imminente anche l’ingresso di Bisseck, centrale tedesco classe 2000. Ieri, infatti, il club nerazzurro ha incontrato i suoi rappresentanti e ha deciso di versare (pagamento in due tranches) i 7 milioni di euro previsti nella clausola di uscita dalla squadra danese dell’Aarhus. Evidentemente, si tratta di un investimento, ma Bisseck ha già dimostrato il suo valore ed è pure uno specialista della difesa a 3. E’ destro di piede, ma è più abituato a giocare da braccetto sinistro. Insomma, sarebbe innanzitutto un vice-Bastoni. Per di più, al di là di un fisico imponente (196 cm), il tedesco sa anche giocare da mediano davanti alla difesa. E, negli anni scorsi, pur considerato un eccellente talento, era stata frenato dai guai fisici. Si è ripresa alla grande proprio in Danimarca

