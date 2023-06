Mercato Milan, Frattesi: c’è una squadra in pole! Lo scenario. Richiesto dalle big di Serie A, i neroazzurri sono in vantaggio

Davide Frattesi è l’obiettivo di mercato di molte squadre di Serie A: Inter, Juventus, Milan e Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli incontri tra il giocatore e le squadre ci sono e i contatti sono continui.

Quella che dovrebbe essere più avanti è l’Inter, perché ha un’idea di fondo che coincide con quella del Sassuolo. L’Inter, però, ha un’esigenza, quella di vendere e quindi ci sono di problemi di tempistiche. Alla Juve interessa, ma per ora è in standby. La Roma potrebbe mettersi in corsa, forte del 30% e dei giovani da inserire.

