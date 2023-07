Girelli: «Argentina impressionante, ma sappiamo tutte perché siamo qui» . Le parole della capitana dell’Italia femminile

Cristiana Girelli ha parlato in conferenza stampa dalla Nuova Zelanda alla vigilia di Italia-Argentina, partita di esordio della Nazionale femminile al Mondiale.

Le parole dell’attaccante della Juventus Women: «L’ho vista lo scorso Mondiale e mi ha impressionato. È una squadra con forte carattere ma anche tecnicamente importante. Abbina intensità alla tecnica, può far male a chiunque. Dal gruppo mi aspetto di vedere quello che ho visto in questi mesi, siamo state compatte negli allenamenti e non solo. Siamo concentrate, sappiamo tutte benissimo cosa significa essere qui. Dobbiamo portare consapevolezza e non avere rimorsi in ogni partita».

