Girelli, discorso alla Juventus Women Primavera: «Vinovo è casa, dovete proteggerla». Le parole dell’attaccante bianconera

Con un bellissimo discorso Cristiana Girelli ha voluto dare il proprio in bocca al lupo alla Juventus Women Primavera che domenica comincia la propria e stagione e che da quest’anno giocherà le proprie partite interno al Campo Ale e Ricky di Vinovo.

Providing motivation for the U19s! @cristianagire had some wise words of advise for the Primavera team ahead of their first game this weekend at Vinovo! pic.twitter.com/M44bkd83JP — Juventus Women (@JuventusFCWomen) September 14, 2023

Le sue parole: «No pressione, vedete di portare alla Juve cosa manca (lo scudetto Primavera ndr). Questa è stata la nostra casa per tantissimi anni. Io parlo come se fossi arrivata qua il primo anno anche se era il secondo. È un campo magico. Sia quando venivo da avversaria perché sentivo proprio di entrare in questa tana bianconera. E poi quando ho giocato da padrona di casa mi sono sempre sentita a casa. Questa deve essere una forza per voi, tutte le partite che giocate qua mi piacerebbe entraste in campo pensando di difenderla. Questa bellissima casa diventerà il vostro stadio e la vostra forza perché qui non deve passare nessuno. Per tanti anni non è passato nessuno. Spero e mi auguro che sia così anche per vi. Sentitevi a casa e proteggetela».

The post Girelli, discorso alla Juventus Women Primavera: «Vinovo è casa, dovete proteggerla» – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG