Stramaccioni: «La Juventus non ha un organico top ma vi dico perché potrebbe vincere lo scudetto». Le parole dell’ex tecnico

Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter ed attuale opinionista TV, ha parlato a Il Mattino della corsa scudetto che a suo dire potrebbe sorprendentemente coinvolgere anche la Juventus.

CORSA SCUDETTO – Anche senza Spalletti il Napoli resta un gradino sopra a tutti. Mi piacciono Inter e Milan. A seguire tutte le altre: le romane e la Juventus che non è a livello delle top come organico ma non ha le coppe. Eccellenti outsider possono essere Fiorentina e Atalanta.

