Aumento capitale Juve: Elkann valuta la nuova iniezione. Il problema non sono i soldi ma…

Come riportato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Marco Iaria la proprietà della Juventus nei prossimi giorni dovrà valutare se effettuare un nuovo aumento di capitale.

È l’ora delle scelte per Exor, anche perché il patrimonio netto si è ridotto a 50mln e, a oggi, il bilancio 2023-24 è previsto in perdita di almeno 150. Ricapitalizzare? Il problema non sono i soldi, si valuta il senso dell’investimento Juve all’interno del portafoglio.

