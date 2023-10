inviato allo Stadio Pozzo di Biella – Girelli ha concesso un’intervista ai cronisti dopo la bella vittoria della Juventus Women contro la Sampdoria al debutto nel nuovo impianto delle partite casalinghe a Biella.

NUOVO INIZIO – «E’ il primo inizio nel senso che è la prima partita. Iniziare con una bella vittoria è sicuramente importante. Abbiamo avuto tutte delle bellissime sensazioni perché nonostante fosse la prima partita ci siamo sentite veramente in in un posto bello e accogliente. Speriamo di sentirci sempre più a casa partita dopo partita. E’ un inizio nuovo più che un nuovo inizio perché è un nuovo posto. Grazie ai tifosi che sono venuti, hanno creato una bella atmosfera che speriamo di migliorare sempre di più».

MODULO OFFENSIVO – «Sono cose che proviamo in allenamento. Stiamo cercando un gioco più diretto. Abbiamo una rosa di tantissime giocatrici che possono cambiare la partite e possono fare sempre la differenza. Io sono felice se arrivano tanti palloni. Questa sera ci siamo divertite. E’ una ragazza che ha una tecnica incredibile, farà divertire molto. Abbiamo anche un cntrocampo di qualità e degli attaccanti veramente forti. La stessa Nistrom entrata dopo è un’arma. Abbiamo tantissime armi e sta al mister trovare il modo per utilizzarci nel miglior modo possibile. Stasera ci siamo divertite un po’ tutte».

IL VOTO ALLA SQUADRA E CALCIATRICE MIGLIORE – «Alla squadra dò un 7 + perché abbiamo fatto la sbavatura dove abbiamo concesso il rigore. E non dovevamo permetterlo. Siamo soddisfatte, però sono cose che non devono succedere ad una squadra come alla nostra. Rispetto alla prima partita comunque siamo migliorate molto. Miglior giocatrice? Garbino perché la giocata sul secondo gol è stata qualcosa di strepitoso. E’ un talento, ha un piede mancino che fa quel che vuole. Ovviamente mi paga la cena perché l’assist del primo gol gliel’ho dato io e quindi…pareggiamo».

IL RAPPORTO COI TIFOSI – «Per me e per tutte è qualcosa di bello ricevere affetto ma soprattutto riconsegnarlo alla gente non è doveroso ma qualcosa che ti senti dietro. Credo che la squadra sia importante in campo ma fa tanto squadra anche gli spettatori. Quando si parla di dodicesimo uomo in campo penso a quello. Quindi ci sembrava doveroso ringraziarli e ricambiare l’affetto che per noi è sempre tanto. Vorrei dare le magliette a tutti ma devo dire di no e mi dispiace vedere gli occhi dei bambini delusi. Ho dato il laccio dei capelli…».

