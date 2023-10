Gatti ai microfoni di Dazn ha ironizzato sull’autogol col Sassuolo della scorsa settimana. Queste le parole del difensore della Juventus.

SE HA PARLATO CON SZCZESNY DOPO GLI ERRORI – «È un percorso di crescita che passa da queste cose. Lì per lì fa malissimo, ma il giorno ho alzato la testa, cercato di lavorare per capire dove ho sbagliato veramente. Da queste cose uno cresce ancora di più. Scherzando ho detto ‘ Caz..o ho fatto il primo gol in Serie A sbagliando porta’».

LE PAROLE INTEGRALI DI GATTI A DAZN POST ATALANTA JUVENTUS

