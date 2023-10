Comincia con un pareggio per 2-2 il campionato della Juventus Under 16 di mister Grauso. Dopo essere stati a riposo durante la prima giornata, i bianconeri sono scesi in campo contro il Sassuolo Under 16 e hanno ottenuto un punto grazie alle reti di Kaba e Cancila. Nella prossima giornata i bianconeri sfideranno il Napoli in casa.

