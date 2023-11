Girelli: «Emozione enorme entrare nella Hall Of Fame del calcio. Ho un obiettivo in Nazionale». L’intervista – VIDEO

Girelli ha rilasciato un’intervista al canale Twitter della Nazionale femminile di calcio dopo la cerimonia di ingresso nella Hall Of Fame del calcio italiano.

Queste le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus Women.

ENTRARE NELLA HALL OF FAME – «L’emozione è enorme, è molto bello. Mi rende molto orgogliosa essere entrata nella Hall of Fame del calcio italiano, è una cosa che speri da bambina. La cosa più importante è ispirare le generazioni future, è su di loro che dobbiamo puntare perché il nostro movimento continui a crescere».

ESSERE DA ESEMPIO PER I GIOVANI – «Mi sento di essere molto responsabile. Qualsiasi bambina che inizia a giocare prende come punto di riferimento noi ragazze che giochiamo in Nazionale da tempo. Per me è solo un motivo in più per far meglio».

L’OBIETTIVO CON L’ITALIA DI SONCIN – «L’obiettivo è sempre quello di migliorare e, considerato il passato, di lavorare per far tornare a sorridere gli italiani per merito nostro».

