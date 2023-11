Pedullà: «Il Var è roba da bar, non esiste. Dopo Juve Salernitana ho smesso crederci». La critica del giornalista

Pedullà via Twitter ha criticato il Var citando due episodi accaduti in partite della Juve.

Il #Var ormai è una barzelletta: non esiste, come il Fair Play Finanziario, regole stravolte e ad personam. Ma certi arbitri come Abisso non possono stare in Serie A pic.twitter.com/xUnxfqOTJD — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 14, 2023

Queste le parole del giornalista.

LA CRITICA – «Il Var è come il fair play finanziario, non esiste. Io dopo Juve Salernitana di un po’ di tempo fa, quello che ha combinato con l’arbitro che era sotto la doccia e non ha visto… Su cose eclatanti io ho smesso di credere al Var. Credo che il Var sia una roba da bar. Ci potrebbero essere tanti episodi. Potrei dire Juve Lazio dell’anno scorso, quella spinta di Milinkovic e giustamente è stato assegnato il gol… Se guardi le partite di Abisso ti rendi conto che non può arbitrare. Nomen omen, siamo agli inferi, un disastro continuo. Come Abisso ce ne sono 6-7 che non possono arbitrare in Serie A».

