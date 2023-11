Juve in crisi di gol? Risponde Longhi: «La squadra sa raschiare il fondo del barile». L’analisi del giornalista

Il giornalista Bruno Longhi ha analizzato in esclusiva a Juventusnews24 la crisi di gol degli attaccanti della Juve.

L’ANALISI – «La differenza che emerge in fase di costruzione di gioco è che il centrocampo dell’Inter è più forte di quello della Juve. E di questo ne beneficiano gli attaccanti. La Juve ha 4 attaccanti forti. Chiesa, Kean, Milik e Vlahovic sono di primissima categoria. Il centrocampo è sicuramente inferiore a quello dell’Inter. Il fatto che la Juve per fare gol deve beneficiare di una deviazione, o di un colpo di un ragazzo come Miretti o Cambiaso, o di palle inattive come col Torino e Cagliari, vuol dire che è una squadra che riesce a raschiare il fondo del barile. Nel senso che trova le risorse dove non ci sono».

