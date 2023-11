Hojbjerg Juve, un ostacolo frena la trattativa: i dettagli e la situazione di mercato del centrocampista del Tottenham

Hojbjerg è un giocatore che la Juve segue con interesse per potenziare il reparto di centrocampo rimasto “orfano” di Fagioli e Pogba, squalificati per svariati mesi per il caso scommesse e il doping, nel mercato di gennaio.

Come riferisce Sky Sport, c’è un ostacolo nella trattativa per portare il danese a Torino: il prezzo richiesto dal Tottenham, considerato eccessivo per le casse bianconere. E così la Juve sta valutando altri centrocampisti meno onerosi.

