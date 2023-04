Cristiana Girelli ha raggiunto le 100 presenze ufficiali con la maglia della Nazionale italiana: la commozione nel suo messaggio

Cristiana Girelli ha toccato quota 100 presenze con la maglia della Nazionale. L’attaccante della Juventus Women ha voluto dedicare un lungo messaggio a questo suo traguardo.

IL MESSAGGIO – «Un post a parte meritano queste 100 e più presenze con la maglia azzurra, quella maglia che già dai primi calci sogni di indossare.

Se mi guardo indietro penso di ricordamene tante ma non proprio tutte, ciò che invece mi è ben impresso nella mente e nel cuore sono le emozioni che ogni presenza mi ha lasciato.

Dall’esordio contro l’Inghilterra nel 2013 nella Cyprus Cup, alla 100esima proprio contro l’Inghilterra di un mese fa in uno stadio con 40mila persone

Tante vittorie “dell’ultimo minuto”, gol seguiti da abbracci e spesso anche da qualche lacrima.

Amo questo sport in una maniera incredibile, amo soprattuto ciò che mi da e ciò che mi regala ogni volta.

La responsabilità che ogni partita mi accompagna, mi porta la voglia di migliorarmi e lavorare per essere sempre al meglio.

Qualche volta si può sbagliare, qualche volta si può non giocare bene ma la cosa che non è mai mancata e mai mancherà sarà il cuore.

Grazie a tutti e a tutte le mie compagne di squadra che ci sono state in queste 100 e più».

