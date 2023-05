Giroud a Dazn: «La motivazione e la determinazione sono quelle di continuare». Le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro la Juventus. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

VITTORIA – «Sono tre punti. Siamo molto felici, non è stata la miglior partita ma basta un gol. Dopo abbiamo gestito bene. Non è stata grande, ma la cosa importante sono i tre punti».

17 GOL STAGIONALI – «Io provo a stare in buona condizione fisica perchè la testa c’è. La motivazione e la determinazione sono quelle di continuare a giocare. Se il fisico mi aiuta faccio le cose giuste per aiutare questa squadra».

VOTO ALLA STAGIONE – «L’anno scorso abbiamo fatto bene in campionato, in Champions meno. Quest’anno bene in Champions ma meno in campionato».

LEAO – «Siamo felici per lui e per il Milan, spero che lui rimanga ancora dieci anni».

