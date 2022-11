Giroud a Prime Video: «Serata perfetta. Dedica a Saelemaekers e ai tifosi». Le parole dell’attaccante del Milan

Olivier Giroud a Prime Video dopo Milan-Salisburgo.

MATCH – «Serata perfetta per me e per la squadra. Sono orgoglioso dello spirito della squadra. Volevamo fare una grande partita e lo abbiamo fatto».

OTTAVI – «L’anno scorso eravamo nel gruppo della morte. E’ stata una bella esperienza ma eravamo delusi per l’eliminazione. Quest’anno invece abbiamo raggiunto gli ottavi. Ora possiamo concentrarci sul campionato. Sono contento per i tifosi, se lo meritavano».

PRESTAZIONE – «Nel primo tempo loro hanno pressato e corso tanto. Potevamo fare più gol, poi abbiamo iniziato forte la ripresa e abbiamo chiuso la partita».

ESULTANZA – «Ho fatto la A dopo il gol, lo dedico a Saelemaekers».

