Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a Sky dopo il match di Serie A contro il Genoa

Olivier Giroud a Sky dopo Genoa Milan.

NOTTE DA PORTIERE – «Non ho mai vissuto questo momento, ma sono orgoglioso della squadra, abbiamo lottato fino alla fine. Ho fatto una grande parata, sono stato fortunato sulla traversa. Abbiamo lottato come dei leoni e sono molto felice per questi tifosi»

PARATA CHE VALE UN GOL – «Quasi, non sapevo se Cala mi dava palla con la testa e mi son detto ‘Vai’, era meglio andare che stare in porta. Non ho automatismi di un portiere ma l’ho sentita così. Mi ha massacrato un braccio ma va bene»

PERCHE’ LUI IN PORTA – «Sono il più grande e mi piace stare in porta»

PRIMI – «Non molliamo mai, non molliamo niente. Abbiamo preso uno schiaffo in faccia nel derby ma l’importante è la partita dopo. Abbiamo rialzato la testa, il livello e ora siamo primi. Questa maglia l’ha inquadro oggi»

